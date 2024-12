ANTE MALA DECISIÓN DE LAYDA DE TRAER A LAVALLE A SU GOBIERNO, HAY QUE APLICAR REVOCACIÓN DE MANDATO: MARÍA SIERRA

Se retira de la participación política por no estar de acuerdo en la forma en que se llevan a cabo las cosas, anuncia

La gobernadora Layda Sansores debe reflexionar y analizar el precio que se va a pagar por la decisión tan negativa de traer a su Gobierno a Jorge Luis Lavalle Maury, lo que era innecesario y no se justifica, pues es incongruente su acción con el lema de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar”, señaló la exdiputada federal morenista María Sierra Damián, y pidió aplicar ya en Campeche la revocación de mandato.

La exlegisladora consideró también interesante aclarar lo declarado por un youtuber, de que 45 millones de pesos fueron gastados en los primeros 3 meses de este Gobierno y que hay opacidad en concesiones.

Layda debe dar una explicación convincente, haciendo a un lado parentescos y amistades, porque hay errores que se están pagando caro y se cae en lo que tanto criticábamos, sentenció.

Sierra Damián pidió que “Campeche no sea tierra de piratas”, pues el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se está llenando de gente que no se identifica con la ideología de la 4T, y anunció su retiro de la participación política porque no está de acuerdo con la manera en que se están llevando las cosas, ni se siente con el ánimo de estar en un grupo donde se están olvidando de la convicción, principios y espíritu de lucha para transformar al país.

