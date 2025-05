ALERTA POR INTENTO DE ROBO EN CAMIÓN URBANO QUE CUBRE LA RUTA FIDEL VELÁZQUEZ

San Francisco de Campeche.- La usuaria Yasmín N., hizo un llamado de alerta a la ciudadanía y estudiantes del Cetmar que abordan camión de transporte público hacia la Fidel Velázquez, pues gracias a una señora no fue víctima del robo de su cartera por parte de un señor que portaba gorra y una bolsa negra para “esconder” o envolver lo que logra sustraer.



Colgó fotos de quien identificó como responsable del intento de hurto y escribió: “Sólo para que tengan cuidado con este señor que intentó robar mi cartera en el camión de Fidel Velázquez. Hoy tuve suerte porque una señora lo vió y lo amenazó para que me lo devolviera. Envuelve las cosas con la bolsa negra”.



“Tengan mucho cuidado, ya que se ve que no es la primera vez que lo hace y fácilmente lo puede hacer antes de las 7:00 a.m., ya que a esa hora los camiones de ‘Fidel’ están muy llenos por los alumnos del Cetmar y los trabajadores de la maquiladora. Compartan para prevenir y no le ocurra a alguien más”.