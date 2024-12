A LAYDA SÓLO LE INTERESA AYUDAR A LAVALLE Y NO A PROVEEDORES DE PEMEX: GUILLERMO PADILLA

No tiene autoridad moral para gestionar el pago ante instancias federales y siente desprecio por la Isla, recalca

Al afirmar que sería ingenuo creer que Layda Sansores asistirá a la manifestación convocada para mañana por dueños de empresas y trabajadores petroleros en el puente Zacatal, el exdirigente del PRD, Guillermo de Jesús Padilla Sierra, aseveró que a la mandataria únicamente le interesa ayudar al empresario Jorge Luis Lavalle Maury para que recupere la riqueza que obtuvo, y de ahí ningún otro le importa porque no le representa ningún beneficio económico o político.



Subrayó que Layda Sansores no vendrá mañana, porque cuando viene lo hace rodeada de guaruras y son visitas de doctor, lo que pone de manifiesto el desdén y desprecio que siente por la Isla.

Además, Padilla Sierra afirmó que la gobernadora no tiene la fuerza suficiente para gestionar el pago de Pemex, cuya razón para no cumplir “debe ser la pregunta que debemos hacernos”.



Una vez más vemos con pena que la petrolera se burló de los empresarios y de la propia gobernadora, pues información pública reveló que Pemex había quedado en pagar a partir del día 15 ó 16 de este diciembre al grupo empresarial asentado en Carmen, pero ya estamos a 18 y no ha cumplido, y Layda no tiene la autoridad moral para gestionar este tipo de pago ante instancias federales, aseveró.



El exdirigente perredista dijo que ojalá mañana vaya una cantidad considerable de ciudadanos a la manifestación convocada en redes sociales, para que de una u otra manera los Gobiernos Federal y Estatal intervengan ante la paraestatal para que pague a quienes les adeuda desde hace varios años.



“Si hubo la reunión y se llegaron a tales acuerdos, se debió haber firmado, pues en estos casos no aplica aquello de la palabra, pero está raro que Pemex no haya emitido boletín o comunicado donde se comprometía a pagar”.



Fue atole con el dedo a los empresarios, y vemos con tristeza la carencia de liderazgo comprometido con la comunidad. Ya es el momento de que las organizaciones y la ciudadanía en general protesten de la manera que sea necesaria, porque presionar muchas veces es la única forma de que las autoridades tomen en cuenta, respeten a uno y solucionen los problemas, finalizó Padilla Sierra.