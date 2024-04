𝗟𝗮𝘆𝗱𝗮 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗟𝗮𝘆𝗱𝗮

Por: Ernesto Castillo

Lo veo y no lo creo. Tan no lo creía, que tuve que ver dos veces el Martes del Jaguar. Obviamente sólo el segmento dedicado a la huelga de policías, porque la verdad no disfruto viendo el ridículo ajeno.

Lo de Layda Sansores ya no es para un estudio de caso político, sino ya podría ser un estudio de caso clínico, sin sonar disparatado.

El que estemos viendo la mayor crisis política en Campeche es de por sí ya algo histórico, pero que el propio gobernante sea el causante de la misma es ya demencial.

Como se lo anticipamos, ya se estaba trabajando en la canción que le pondría fin de la huelga de una vez por todas. La Subsecretaría de Porras del Gobierno del Estado se lució ayer, no se trató de una simple canción más, si no de un himno para la nueva policía.

Como se lo anticipamos, también era predecible el respectivo poema. Esos que parecen de niña de segundo de primaria durante una ceremonia de honores a la Bandera. Solo faltó una “bomba yucateca” para que sea una noche redonda.

Como se lo anticipamos, de no cancelar el Martes del Jaguar, Layda sería víctima de su propia lengua. Y dicho y hecho, su incontinencia verbal la volvió traicionar.

Al igual que le sucede a López Obrador de forma seguida. Como aquella vez que gritó a los cuatro vientos que el día que la oposición llenase el Zócalo dejaría la presidencia de la República. El zócalo ya se llenó dos veces, y Andrés se sigue llamando Andrés.

Pues ayer, Layda no se pudo contener, y en un arranque de terquedad retó a los campechanos a que marcharan cuantas veces quisieran. ¡Que ella tuvo que marchar 24 años, que no le preocupa!

Layda, no solo va lograr que se llene el malecón este sábado, sino también va a lograr de seguir así, que se haga historia este 2 de junio. Por primera vez, se puede dar el caso de que un gobernador perdiese el Congreso a mitad de su sexenio.

Para cualquier gobernador ese el peor escenario. Más para un Gobierno corruptor y depredador del dinero del pueblo como lo es este. Layda está jugando a las venciditas, pero todavía no se ha dado cuenta que es contra ella misma.

“Ánimo Layda”

Pd. Nos comentan que los pescadores están inconformes ante los oídos sordos de este Gobierno por lo que podrían unirse, así como los universitarios, a la #MegaMarcha del sábado. ¿Quién más se apunta?