VECINOS DE PUESTA DE SOL TOMARÍAN MEDIDAS ANTE LA INEFICACIA POLICIAL

La inseguridad y los constantes robos en la colonia Puesta de Sol han llevado a los vecinos a considerar tomar decisiones drásticas para combatir la delincuencia, ante la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades. Jesús Rodríguez Placencia, representante vecinal, expresó la frustración de la comunidad debido a la incapacidad de la policía para garantizar su seguridad.

Rodríguez Placencia señaló que los esfuerzos vecinales, como la participación en comités de seguridad, no han tenido impacto alguno en la reducción de los delitos. Además, destacó una preocupante coincidencia: cada vez que se organizan operativos, los delincuentes desaparecen, como si alguien les avisara de antemano. “Esto no puede continuar así”, enfatizó, dejando claro que los vecinos podrían actuar por su cuenta si no ven mejoras.

Ante la creciente desesperación, los habitantes de Puesta de Sol advirtieron que tomarían las medidas necesarias para protegerse y recuperar la tranquilidad en su colonia, exigiendo además una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

