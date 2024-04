¡Una más de Layda! Jefes del C5 no pueden checar ni subir reportes a la plataforma México, pues les canceló sus cuentas

Sin explicación alguna, desde hace aproximadamente dos semanas el Gobierno de Layda Sansores canceló las cuentas de los jefes de áreas, por lo cual no pueden ingresar para hacer consultas en la Plataforma México, confirmó el policía tercero Raúl Alfredo Cabañas Carrillo, responsable de la Central de Radio y del personal del C5.

Todo el Municipio de Campeche está con las cuentas dadas de baja, por lo cual no es posible capturar el IPH (Informe policial homologado), ni realizar consultas o verificar si alguna persona tiene mandamiento vigente, ni checar oficios de la Fiscalía General del Estado.

Juan Carlos Sosa Arvizu, jefe de la Policía Cibernética, hizo un llamado al Gobierno de Layda a reconsiderar la situación, ya que no han dejado de trabajar.

Por la cancelación de cuentas no podemos dar de alta a los registros de delitos cibernéticos, como robos de identidad, ni darles seguimiento, y la ciudadanía es la más afectada.

