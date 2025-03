Tómelo con Calma: Veo un México con hambre y sed de Justicia

Por Fernando A. Mora Guillén.

Veo un México con hambre y sed de Justicia.

Rechazo mayoritario a exoneración de Cuauhtémoc Blanco.

Los riesgos de la comunicación en grupos.

A 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el panorama no ha cambiado, su mensaje sigue vigente; hoy México es un país con altos índices de violencia, graves desigualdades sociales, y una sociedad que reclama la situación que, pese a las transiciones y cambios, cada día tiene un mayor deterioro.

El pasado fin de semana Luis Donaldo Colosio Rojas, se comprometió a honrar la memoria de su padre, lo que en la vida buscó con tanta pasión, “un México más justo, un México más fuerte, un México más digno. Un país donde la política está al servicio de la gente y no al revés”.

Colosio Riojas destacó que encabezar un movimiento que no les tenga miedo a las ideas, que no se doble ante la presión, y que entienda que el cambio no lo hace una sola persona; el futuro de nuestro país no se puede forjar con polarización y división, sino con propuestas y el fortalecimiento institucional.

Tómelo con atención. – Tras la emisión de un dictamen a vapor e irresponsable, que busca exonerar a Cuauhtémoc Blanco del Juicio Político, legisladoras de Morena y de los grupos representados en el Congreso, han manifestado el rechazo al encubrimiento del ExGobernador de Morelos, acusado de abusar sexualmente de su media hermana:

“Seremos nosotras quiénes tomemos la decisión, somos una mayoría en este Congreso, y el día que se suba a pleno, las diputadas mostraremos nuestra indignación”, dijo Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Así, se observa cuesta arriba el futuro del exmandatario, quien de continuar el dictamen, enfrentará un Juicio de Desafuero, que hace muchos años no se observa en el Poder Legislativo. Para que el proceso avance en la Cámara de Diputados, se requieren 251 votos, justo el número de mujeres que conforman la legislatura.

Al enfrentar un Juicio de Desafuero, encararía la justicia con una perspectiva de género, e igualdad, ante la autoridad por el presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

Tómelo con interés. – Esta semana, a través de la aplicación Signal (aparentemente la más segura del planeta), funcionarios de Seguridad de los Estados Unidos, han vivido la fragilidad de no verificar los mensajes que se envían y quiénes forman parte de los grupos de mensajería.

Un periodista fue incluido en un grupo en el que se manejó información sobre operaciones militares del Gobierno de los Estados Unidos; en el grupo participaban, entre otros, el Vicepresidente, el Secretario de Defensa, y los Directores de las agencias de inteligencia. Un accidente que deja al descubierto la vulnerabilidad de los grupos de trabajo, cuando se incluye a muchos integrantes, sin que exista una responsabilidad y compromiso del administrador del grupo. La tecnología también nos juega malos ratos ante la falta de inteligencia natural.

