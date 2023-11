Tómelo con Calma: Salud talón de Aquiles en Acapulco.

Por Fernando A. Mora Guillén.

Salud talón de Aquiles en Acapulco.

Fitch estima en 16,000 MDD los daños.

La Hospitalidad característica de los Acapulqueños.

Quienes hemos tenido a Acapulco como segundo hogar, sabemos que a lo largo de los años los servicios médicos en el puerto han sido deficientes. La Cruz Roja a realizado un gran esfuerzo por responder a las necesidades del puerto, más dos o tres hospitales privados poco confiables, para enfermedades serias o accidentes.

Por más de dos décadas ha sido una interrogante el porqué no ha surgido un proyecto serio de salud de los grupos Ángeles o Star Médica; porqué el sector salud no se ha enfocado en este polo turístico, generador de tantos empleos e inversión? No hay una respuesta.

Tras el paso de Otis, los hospitales del Sector Público y Privado, han quedado destrozados, y una vez más los servicios de salud son deficientes y sin perspectivas para superar en el corto o mediano plazo la situación. Sin duda otro de los grandes retos que tendrá el puerto.

Tómelo con interés.- La Calificadora Fitch ha evaluado en al rededor de 16,000 millones de dólares los daños generados por el paso de Otis en Guerrero, más de 15,000 pequeños y medianos negocios, carecían de un seguro y deberán comenzar de cero.

La iniciativa privada ha calificado de insuficientes, los más de 60 mil millones de pesos que el Gobierno Federal ha anunciado, canalizará para levantar Acapulco.

Los principales grupos empresariales de nuestro país, con inversiones en el Sector Turístico han presentado en paralelo evaluaciones, y establecen un programa emergente de inversión, con el que pretenden reactivar al sector, lo que estiman llevará de dos a cinco años.

Tómelo con atención.- Acapulco es considerado la cuna de los servicios turísticos; la hospitalidad, la atención y los servicios, nacieron insípidamente en Acapulco. Lo mismo en Hoteles que en Restaurantes, o en las Playas se fueron desarrollando prácticas para atender a los visitantes, que poco a poco fueron adoptadas no solo por destinos nacionales. En el mundo Acapulco fue desarrollando modelos que adoptaron grandes destinos. Hoy, Acapulco, es el mayor reto, ya que tiene la gran oportunidad de resurgir como un destino moderno y vanguardista.

