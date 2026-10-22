jueves, octubre 22, 2026
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TENGO DERECHO A REGRESAR A LA DIPUTACIÓN: CARLOS UCÁN

—El Comité Ejecutivo Nacional de Morena decidirá mi función el próximo año, señala.

San Francisco de Campeche.- Sobre su pretendido regreso a la curul, el diputado con licencia Carlos Ucán Yam recalcó: “Me separé del cargo para participar en igualdad de condiciones, y al no ser favorecido tengo derecho a regresar a la diputación”.

Así, defendió su derecho a reincorporarse al Congreso del Estado tras participar en el proceso interno de Morena, en el que Pablo Gutiérrez Lazarus fue nombrado ganador.

Por otra parte, respecto a su participación rumbo a 2027, Ucán Yam explicó que mantiene conversaciones con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para determinar si su función estará en territorio, en alguna coordinación o en tareas de organización electoral.

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