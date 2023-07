Recato, respeto, prudencia y moderación, exigió Monreal a Layda

Recato, respeto, prudencia y moderación, exigió a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román el aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Ricardo Monreal Ávila, durante su visita a Campeche.



Esto, al confirmar tener conocimiento de que la mandataria morenista, a través de allegados, opera a favor Claudia Sheinbaum Pardo, y sentenció que no hay que provocar ni permitir que la “cargada” distorsione este proceso interno, sino dejar que la ciudadanía decida con libertad.

Y demandó a las y los gobernadores de su partido, incluida la de Campeche, que se mantengan al margen, aclarando que sea cual sea el resultado, no se irá de Morena, porque no tiene un afán rupturista, y sí de que se profundice la 4T.



Manifestó su respeto a Sheinbaum Pardo y a Sansores San Román, pero remarcó que la mandataria debe contenerse y actuar con prudencia, moderación, y dejar que la gente decida en la encuesta con libertad, ya que se juega el futuro de la patria y del movimiento, a la vez que descartó presentar alguna denuncia o queja en contra de Layda, porque su mayor preocupación es mantener la unidad.

Arropado por exfuncionarios públicos de administraciones anteriores emanadas del PRI, así como exdirigentes de este instituto político, Ricardo Monreal Ávila encabezó una asamblea informativa con jóvenes.



No obstante, recordó que el pasado 5 de este mes envío una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado Carrillo, ya que en los 14 Estados que ha recorrido encontró unos 915 espectaculares de cuatro “corcholatas”, ninguno suyo, cuando en el numeral 5.1 del acuerdo tomado por el Consejo Nacional, se dispuso que la y los aspirantes evitarían el derroche publicitario.



Pidió a Delgado Carrillo requerirles el retiro de esta propaganda, ya que el derroche es contrario a la austeridad republicana que predica la 4T, aunque lamentó que no ha tenido respuesta.

DIÁLOGO, NO IMPOSICIÓN



En su gira por Champotón, Monreal Ávila, acompañado de su esposa María Jesús Pérez de Monreal, resaltó el tema del camaroncito, se solidarizó con los pescadores y destacó que se requiere diálogo, no imposición, “porque no se puede dejar a miles de familias sin sustento”.



Ante integrantes de diferentes sectores productivos, y sin integrantes de la directiva municipal de Morena, lo que evidenció el nulo piso parejo, subrayó que no se puede parar una actividad sin ofrecer algo a cambio a la gente de esta región.



En ese momento, Fernando “La Rana” Uc Muñoz, lo interrumpió para reprochar la negación del Gobierno de Layda Sansores de escuchar el sentir del pueblo, “estamos viviendo una cacería de gente inocente”.