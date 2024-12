¿QUIÉN APOYA A LOS MANIFESTANTES, QUE NI LA POLICÍA PUEDE HACER NADA?: BIBY

Al recalcar que ella no ha despedido a nadie y respeta el derecho a manifestarse, la alcaldesa Biby Rabelo afirmó que lo que no está bien es obstruir vialidades y accesos del Palacio Municipal, pues afectan a ciudadanos.

A través de su página de Facebook, la autoridad municipal subrayó que el Ayuntamiento de Campeche no ha despedido injustificadamente a nadie, pues todo es a través de procesos legales, y que los manifestantes que acusan despido injustificado causaron baja durante una Administración en la que una servidora no estaba, y además han sido atendidos.

Y preguntó: ¿Apoyo de quién tienen, para obstruir una calle y que la policía llegue y no pueda hacer nada? ¿Apoyo de quién tienen esos líderes que hasta cobraban por dar plaza a gente?, y subrayó que si las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública no actúan como tiene que ser, pues han recibido oficio, se entenderá que es tema del Gobierno de Morena.

La alcaldesa recalcó que los manifestantes llevan procesos diferentes, pero ninguno con baja injustificada, y si el juez determina que hay que reinstalar a alguien, lo haremos.

Estamos abiertos para escucharlos y que se manifiesten, pero no que hagan cosas apoyados del Gobierno, que si no nos apoya lo tomaremos como tal.

Biby Rabelo también expuso que a dicho movimiento se está uniendo gente que hace 5 ó 6 años ya no trabajan en el Municipio de Campeche, y recalcó tanto a quienes bloquearon los accesos del Palacio Municipal como a la ciudadanía, que se está respetando el derecho a manifestarse y pueden seguir, y cuando se les atendió les dijeron que cada uno tiene procesos diferentes, a través de Conciliación y Arbitraje, como marca la ley.

En cuanto a la obstrucción de calle y de un edificio que es para atención de los ciudadanos, reveló que envió oficio tanto a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, porque no hay razón para que un ciudadano o quien sea obstruya un tránsito de gente y no hagan nada, y si no quieren que se entienda que es un tema del Gobierno de Morena, pues sólo les pido que actúan como tiene que ser, porque la solución tiene que ser de manera legal.

Rabelo de la Torre expuso también que ante los comentarios en el sentido de que “ayudamos a los policías”, aseveró que este tema aún no ha sido resuelto luego de los despidos injustificados, cuando el error fue del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública por mandar sin equipo a hombres y mujeres a un operativo mal planeado y pudieron haber perdido la vida.

Es un tema distinto y justificado donde los ciudadanos apoyamos ese movimiento, ya que fue injusto, contra los derechos humanos de la gente, de los policías y de quienes estuvieron en ese conflicto con los reos. “Después, nosotros seguimos apoyando a esos agentes, y esto no tienen nada que ver con lo que ocurre abajo del Palacio”, apuntó la autoridad municipal.

Ciudadanas y ciudadanos, continuó, ustedes conocen a algunos de los líderes, como a Chab y al que le dicen El Caballito, pregúntenles en qué área del Ayuntamiento han trabajado en los últimos 3 ó 4 años, en qué dirección estaban, qué calle bachearon, cuánta gente tenían a su cargo viendo que resolvieran los problemas de la ciudadanía.

Esos líderes sindicales, que incluso cobraban para dar plazas a la gente, son los que están ahí, por lo tanto, ustedes ciudadanos díganme qué hacemos con esas personas, preguntó Rabelo de la Torre, y resaltó que su mensaje es para que tengan el contexto de lo que pasa.