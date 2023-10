Pueden pasar 6 años, pero no hay manera de limpiar historial de buró: Wolfgang Erhardt

Aunque pasen seis años, no hay manera de eliminar un mal historial en el Buró de Crédito si no hay pago adecuado, pues de cualquier manera aparecerá que le hicieron perder a la empresa y generará duda en futuros prestamistas.

Informó lo anterior el vocero de esa empresa autorizada por la Secretaría de Hacienda, Wolfgang Erhardt, y recomendar el uso del servicio alerta, para evitar ser parte de un fraude crediticio.

No tenemos estadísticas sobre cuántas personas tienen mal historial, pues eso corresponde a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y aclaró que hasta siendo aval puedes contraer mal historial.

Es importante tener el servicio de alerta, pues hay delincuentes que se dedican a checar el buró de personas y sacar créditos a su nombre, y aunque es trámite algo extenso, es la opción para recibir notificaciones sobre el intento de uso de datos y evitar fraudes.

Dar copias de credencial de elector igual puede dar lugar a fraudes, pues tiene los datos necesarios para hacer movimientos, al igual que no cambiar contraseñas de correos periódicamente con alfanuméricos.

Wolfgang Erhardt recomendó también no otorgar datos vía telefónica, pues facilitará al delincuente la obtención de datos, ya que en ocasiones ellos ya tienen cierta información y quieren comprobar u obtener más para hacer los movimientos.

“Cuando hay reporte de crédito no reconocido se hace la investigación, y usualmente hay respuesta en 28 días. La manera más fácil de saber si fueron víctimas de fraude es cuando entre los documentos no coincide la credencial de elector, por eso se recomienda dar el pasaporte, pues que no contiene muchos datos de la persona”.