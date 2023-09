Presunta protesta de policías por no garantizarles alimentación

GOBIERNO DE LAYDA NO HA PODIDO ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN

Este miércoles trascendió que, Policías estatales que debían salir a relevar a sus compañeros del destacamento de ciudad del Carmen se rebelaron porque no se les garantiza la alimentación y exigieron al jefe de servicios resolver el problema.

Reporteros de diversos medios llegaron hasta la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana; pero fueron mandados a alejar para evitar que tomaran imágenes de la presunta protesta que se realizaba al interior de esa corporación.

Cabe recordar que en el pasado informe del Gobierno del Estado, Marcela Muñoz Martínez, secretaria de protección y seguridad ciudadana, reconoció que no habían encontrado solución con la Secretaría de Finanzas para el apoyo de pago de alimentos a los policías que mandan a patrullar en el municipio de Carmen.

Y es que primero les pagaban a loncherías para que les dieran alimentos a los policías pero no funcionó y les empezaron a dar una compensación raquítica que no alcanzaba para nada, por lo que quedaron en resolver este problema administrativo, pero hasta el momento, no hay solución.

Hace algunas semanas, los policías destacamentados en Carmen, ya habían protestado por la misma situación.