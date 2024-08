PRESUME MARCELA PROTECCIÓN DE LAYDA; “ES MI AMIGA, MI HERMANA, MI TODO, LA QUIERO Y ESTOY CON ELLA”

PIDE QUE EN LAS MESAS DE SEGURIDAD “EN TERRITORIO” LE DIGAN QUE ESTÁ FALLANDO, PARA QUE LO CREA

Con la confianza que le da ser la funcionaria protegida y favorita de Layda Sansores, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), afirmó que la gobernadora es su amiga, su hermana, su todo y la quiere, y pidió que en las mesas de seguridad en territorio le digan “aquí estás fallando”, para que lo crea.

Y reveló: “Alguna vez la diputada Hipsi (Estrella) me dijo ¿por qué no te vas?, si ya no te queremos. ¿Quién no me quiere?, yo creo que esa pregunta se la tendrían que hacer a Layda, porque si la conocieran verdaderamente, si yo fuera una persona corrupta, que hago mal las cosas, ya no estaría aquí. He visto despedir a gente que quiere con el alma y que si le fallan o le fallan al pueblo no le tiembla la mano”.

Refirió que no sólo en Campeche, sino en todo el país, manejar la seguridad es injusto, “porque un día te aplauden y al día siguiente, si a alguien asaltan cerca de tu casa, a ti o a un familiar, ya se está cayendo el mundo, ya se acabó la seguridad en el país”.

“México –estimó–, todavía es un país que tiene muchas oportunidades y debemos manejarlo así, porque es nuestra casa y es lo que tenemos que venderle al mundo. México es fuerte y se caracteriza por gente buena, gente preparada, gente que acoge, gente que quiere”.

Marcela Muñoz dijo que le queda muy claro que “Campeche es de gente buena, de gente cariñosa, es muy poca la gente que se maneja con mucho odio y eso está en las redes y son algunos”. Presumió que ella sale a la calle y “la gente me abraza, me acoge, me dice no haga caso, nosotros la queremos. Quieren al mexicano, y mí me parecería injusto que un campechano estuviera en la Ciudad de México y lo corrieran”.

Aseguró amar a Campeche. “Estoy muy orgullosa de dirigir la seguridad de Campeche cuesta mucho trabajo y no nada más la de Campeche. La seguridad es así. Pero yo creo que vamos haciendo equipo, yo creo que estamos trabajando bien”, insistió.

Aceptó que surgen los temas de delito, pero que se trabaja en ellos.

