POPEYE, “LA VOZ INFORMATIVA DEL MERCADO”, APAGARÁ SU MICRÓFONO TRAS 62 AÑOS DE LABORES

Mario del Carmen Lugo Romero, el popular Popeye y/o “La Voz Informativa del Mercado”, anunció que tras 62 años de realizar anuncios en la exsombrilla del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, bajará el domingo la cortina para retirarse de la actividad, la cual, afirma, le ha dejado muchas satisfacciones laborales y personales.

Ya voy a descansar porque los pies no me obedecen y me siento muy agitado, ahora estaré en casa, en la calle Rivapalacio número 6-A, entre 10 y 10-B, donde me dedicaré a reparar bocinas, expresó.

Platicó que su papá llegó (no precisó fecha) al mercado “7 de Agosto” a una Feria de San Román, donde la dieron un pedacito donde hacía similar labor bajo el nombre de “La Voz Informativa del Mercado”. Yo tenía como 8 ó 10 años, y cargaba tenates y canastas a cambio de 10 ó 20 centavos, recordó.

Luego pusieron una cabina publicitaria por el castillo, junto a un cerrajero al que le decían “Popeye”. Al ser desbarato ese mercado, cuando Ortiz Ávila hizo este (en alusión al “Sáinz de Baranda”), yo tenía 14/15 años de edad y llegamos a la Sombrilla.

Querían “cortar” a mi papá, pero el entonces alcalde Chel Rodríguez Barrera le dijo que no se iba, y fue así que nos quedamos, y a mí me llamaban “Popeyito”, incluso hoy en día nadie me reconoce por mi verdadero nombre, sino por Popeye, relata.

Además, fue representante de grupos musicales, organistas, incluso tiene en su vivienda un libro de recuerdos donde le firmaron artistas como Chico Che y Los Flamers, entre otros, y algunos se sentaron en la silla donde estoy, dice orgulloso.

Así, entre anécdotas, Popeye precisó que este lunes apagará su equipo de sonido y micrófono y dijo adiós a su cabina, que durante 62 años fueron sus “espinacas”.

Se va nostálgico, triste, pero a la vez contento por ser parte de la historia de la central de abasto y dejar un legado, y también prometió visitar de vez en cuando a sus amigos del mercado principal.

