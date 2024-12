PIDEN QUE LA ASECAM REVISE FINANZAS DEL EDIL PETISTA AYALA, YA QUE NO HA PAGADO A TRABAJADORES POR “FALTA DE DINERO”

¿EXIGIRÁ LAYDA QUE LO INVESTIGUEN?

Al denunciar que el Ayuntamiento a cargo del petista Pedro Ayala Cámara, no ha pagado a los trabajadores con el argumento de que “no hay dinero”, Menandro González Cedeño, presidente de la Asociación Civil “Tierra de los Vestigios Mayas de Palizada”, exigió la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) para determinar a dónde son desviados los recursos municipales.



Tras esta acusación, falta ver si la gobernadora Layda Sansores alzará la voz y envía asesores legales al Municipio paliceño, para apoyar a los afectados, ¿o será que por tratarse de una autoridad aliada de la 4T guardará mutismo, o justificará la conducta de Ayala Cámara?



En tanto, a través de sus redes sociales, González Cedeño señaló que la situación de Palizada está en manos de los regidores, pues son miembros y autoridades competentes que pueden determinar la ausencia de la primera autoridad a través de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.



Además, continuó, están obligados a solicitar informes mensuales de las participaciones presupuestales otorgadas a través del Estado y la Federación, de forma establecidas mediante mecanismos de finanzas.



González Cedeño refirió que no se puede dejar a un trabajador sindicalizado, de confianza o de apoyo sin salario, sin embargo, “bajo el argumento o idea descomunal de que no hay dinero, no les cumplen adecuadamente con el pago de nóminas”.



Esta situación agrega en su publicación, es por anomalías ante las cuales es necesario que actúe la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), para determinar a dónde son desviados los recursos, y urgió a la aplicación de la ley de forma clara y expedita.



Palizada ha estado secuestrada por las mismas familias que han visto el poder público como botín, como herencia familiar, afirmó.



Y aseveró: “El alcalde Pedro Ayala Cámara, quiero significar, estuvo preso en una Administración pasada, por peculado o desvíos de recursos del Ramo 33, y es necesario que sea investigado a fondo”.

Cada pueblo tiene el Gobierno que merece y hoy muchos están inconformes, pero los verdaderos causantes del retroceso de Palizada son ustedes, los ciudadanos, despierten.



Señores del Cabildo, como representantes de pueblo prepárense, conozcan sus funciones y las leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si necesitan conocimiento en materia del ente público y de las leyes, estoy a sus órdenes. He Dicho. Hasta ahí la publicación.