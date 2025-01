NO HAY DINERO NI TRABAJO EN CARMEN, Y LAS VENTAS EN EL AFA HAN CAÍDO EN 70%: DEYSY BRICEÑO

Ciudad del Carmen .- La cuesta de enero ha golpeado fuertemente a locatarios del merado principal “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), pues las ventas han caído hasta en un 70 por ciento, en comparación con años pasados, lamentó Deysi María Briceño Rosado, presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos, y señaló que en la Isla no hay dinero, ni trabajo debido al factor Pemex.

Toda la economía se está yendo a Tabasco, así que no engañe este Gobierno, que sólo incrementa precios como las tarifas del taxi, de que Pemex ya pagó, subrayó, y recalcó que las fiestecitas que hace el alcalde (Pablo Gutiérrez) no son la respuesta para la complicada situación que atravesamos todos.

Además, subrayó, aquí (Andrés Manuel) López Obrador no cumplió su promesa de traer las oficinas de Pemex para mejorar a la Isla.