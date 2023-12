Mujer niega asiento en avión a niño que quería estar con sus papás

Los usuarios de redes sociales pronto entraron en debate debido a la decisión de esta creadora de contenido, quien continuó firme con su opinión.

Conseguir un asiento de avión en el lugar que deseamos conlleva el comprar nuestro boleto con anticipación. Sin embargo, esto parece importarles poco a algunas personas, metiéndonos en situaciones incomodas. Tal como le sucedió a la usuaria de TikTok @lifewithdrsab, quien se negó a ceder su asiento a un niño de 13 años.

De acuerdo con la creadora de contenido, ella pagó por un boleto de primera clase que no estaba dispuesta a ceder, incluso si una azafata se acercó a ella para pedirle este “favor”, pues al parecer, el menor quería sentarse junto con su familia.

La joven se negó rotundamente a ceder su asiento, destacando que ella había comprado con anticipación su boleto y que le costó dinero, algo que no valdría la pena si cambiaba a un lugar que no equiparaba el gasto que invirtió.

Sin embargo, su acción generó polémica en redes sociales, donde algunos la apoyaron y otros la llamaron “egoísta”.

@lifewithdrsab

That’s a no from me dawg 🤣 would you have given up your seat? Also they ended up finding a solution so no, i am not a terrible human being. Also the child was like 13.♬ original sound – Sunshynelove21