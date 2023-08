Morena deja plantados a sus simpatizantes en Carmen

No instaló mesa en el mercado para la consulta nacional

La Coordinación Estatal del Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) no instaló en Carmen la mesa receptora para la Consulta Nacional sobre el Proyecto de Nación, que fue convocada para ayer domingo en el Mercado “Alonso Felipe de Andrade”.

De acuerdo con lo difundido en la página de Internet proyectodenación.mx, la mesa receptora sería instalada de 10:00 a 13:00 horas en el Mercado “Alonso Felipe de Andrade”, ubicado en la calle 22, entre 41 y 41 A, de la colonia Centro de esta cabecera municipal.

Se mencionaba que en esta consulta y discusión se abordarían los temas de soberanía energética; economía con justicia social; ciencia, tecnología y humanismo, y Bienestar Social y Trabajo.

Muchas personas simpatizantes de Morena se dieron cita en el lugar para esperar la instalación de la mesa receptora, sin que se presentaran los organizadores para explicar la mecánica o los motivos que llevaron a la suspensión de este proceso.

Hubo quienes confundieron el toldo que expendedores de pescados y mariscos instalaron para las personas que acudieron la semana pasada a presenciar el paseo de la imagen de la Virgen del Carmen por mar, que hasta ahora no ha sido retirado.

Gustavo Jiménez Flores, simpatizante de Morena, lamentó la mala coordinación de los organizadores, que no acudieron a informar a las personas, en su mayoría adultos mayores. “Quién nos dice que no van a llenar la boleta como se les antoje, sin que se tome en cuenta nuestra opinión, lo cual violenta los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, además que se burlan de pueblo”. Gloria Casanova Sosa consideró como una burla de la coordinación estatal de Morena no informar que se suspendía o no se instalaría la mesa receptora, ya que a muchos simpatizantes se les dificulta movilizarse y lo hacen por compromiso con el partido.