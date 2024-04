Marcela y foráneos siguen firmes; anuncia Layda despidos de campechanos

Al insistir en que detrás del movimiento de los policías están Eliseo Fernández Monfúfar, a quien llamó sombra y silueta de la muerte, y Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora Layda Sansores anunció que nueve “canallas corruptos” (agentes campechanos) serán destituidos y nunca volverán a la corporación, porque “nosotros no somos los malos, y no tenemos miedo”, y pidió no partidizar el movimiento.



Sin referirse a la petición no negociable de destituir a Marcela Muñoz Martínez, la mandataria aseguró que ha habido diálogo y fueron aprobados los 21 puntos del pliego petitorio, excepto no usar de las bodycam, y agregaron cuatro beneficios. Reconoció la iniciativa de la guanajuatense Marcela Muñoz por crear “Mujer Valiente”.