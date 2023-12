Llaman a tener cuidado de los falsos mesías

Encienden en la Catedral tercera vela de Adviento

Tras encender la tercera vela de la corona de Adviento, el sacerdote de la Catedral, Francisco Velázquez Trejo, exhortó a la grey católica a tener cuidado de los falsos mesías que quieren ocupar el lugar de Jesús.

“Juan El Bautista sale nuevamente a nuestro encuentro, para hacernos conciencia de que tenemos que prepararnos para recibir a Jesús y ayudar a nuestros hermanos a hacerlo”.

El próximo domingo —abundó— será el cuarto domingo del Adviento, y aparecen hombres y mujeres que se creen mesías, que se creen salvadores, cuando el único mesías y salvador es Jesús. Cuando aparecen falsos mesías, ellos quieren ocupar el lugar de Jesús, debemos tener cuidado.

Indicó que en la iglesia no se educa a los hijos, “eso le toca a los papás. El sacerdote y el catequista ayudan para que el menor crezca en la fe, pero quienes tienen que enseñarle la fe son los padres”.

Asimismo, aclaró que un sacerdote difunde la palabra del Padre, no la suya. No vamos hablar de nosotros, no somos el centro de atención, nuestra responsabilidad es llevar la palabra de Cristo, sostuvo.

Finalmente, Velázquez Trejo lamentó que los niños ya no esperen a Jesús, sino a Santaclós. “La fiesta de la Navidad es de Jesús, pero muchos están haciendo de la Navidad sólo fiesta; ojalá que sí nos estemos preparando en el Adviento para celebrar la Navidad”.