LAYDA SANSORES VUELVE A RESPALDAR A PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS
-LO ELOGIA Y PRESENTA COMO EL MEJOR PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PAÍS
A pesar de que el reglamento interno de Morena y la ley electoral lo prohíben, la gobernadora Layda Sansores continuó con su adelantada campaña proselitista a favor de Pablo Gutiérrez Lazarus, de quien se deshizo en halagos cuando fue alcalde de Carmen y hasta se refirió a él como supervisor de alcaldes morenistas.
La mandataria expresó: “He visto que los alcaldes trabajan, pero aún así, cuando va Pablo de supervisor dice que todavía falta cortar más el pastito… Pablo querido, me da mucho gusto que hayas venido a acompañarnos, cuando fuiste presidente municipal diste lecciones a todos y ya hasta algunos alcaldes van a ver lo que hiciste”.
Para complementar su vitoreo y descarado respaldo al exedil carmelita, expresó: “He visto muchas encuestas, y te aseguro que ninguno la he pagado, y consideran al mejor presidente municipal de todo el país a nuestro gran Pablo”.