Layda Sansores se niega a atender a desalojados

YA TIENEN MÁS DE 10 EN PALACIO, SIN ALIMENTOS NI AGUA Y CON PROBLEMAS DE SALUD

Problemas de salud que se agravan por la falta de medicamentos, así como carencia de alimentos y agua, y baños para poder asearse y cuidar su higiene personal, sufren las familias desalojadas violentamente de la localidad ‘San Eduardo’ por órdenes de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

Tienen 10 días de permanecer en plantón permanente en los bajos del Palacio de Gobierno, quienes no ven intención de la mandataria emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de devolverles sus hogares.

Con miradas de angustia y de desesperación, aseguraron sentirse decepcionados de haber votado por la hija del exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos ‘El Negro’ Sansores Pérez, ya que creyeron que realmente iba a apoyar a los más necesitados, pero sólo les asestó una ‘puñalada por la espalda’.

Los ha dejado hoy sin un techo donde vivir, y arrebatándole los sueños y oportunidades a decenas de niñas, niños y adolescentes, que perdieron hasta sus útiles escolares y ya no pueden ir a la escuela.

Resguardados bajo la sombra y con las lonas que permanecen en las escalinatas del Palacio, en las que acusan que los más de 100 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), enviados a desalojarlos por su titular, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, violaron sus derechos humanos.

Pues añadieron, que cuentan con los documentos que acreditan la posesión legal, y todo por apoderarse de un terreno que presuntamente le fue donado por el constructor Francisco Castilla Goytia, condenaron la insensibilidad de Sansores San Román.

Aseguraron que hay personas internadas, además de menores de edad con cuadros de tos, gripa y calentura, y ningún funcionario del Gobierno del Estado, Federal, ni diputados, se han acercado para conocer su situación y brindarles algún tipo de apoyo.

“Mis tres hijos están enfermos, tienen calentura, dolor de garganta, y no he podido comprar los medicamentos, porque no tenemos recursos, dinero. Necesito un aparato para nebulizar a mi hijo, porque dijo el médico que lo necesita para que pueda mejorar, pero no hay el recurso para ello. Nadie se nos ha acercado, nadie nos atiende”, narró afligida doña Lourdes.

Finalmente, lamentaron que la gobernadora morenista se niegue a darles la cara y devolverles su patrimonio que han construido durante más de siete años, y se preocupe más por los perros que por las personas, pero advirtieron que no claudicarán en su lucha, hasta que se les haga justicia por este atropello.