¡Layda cumplió su amenaza! Ahora protestan choferes y ciudadanos tras decomisos de autos por usar indrive; IET exige monto excesivo para operar

Por un lado, las autoridades dicen que quieren mejorar el servicio, pero por otro no dejan trabajar

Ciudad del Carmen.- Representantes de Indrive quieren pagar el permiso, pero el Instituto Estatal del Transporte (IET) exige monto excesivo para evitar que entren en operación, con lo cual los carmelitas no tendrán otra opción de servicio, se quejó uno de los al menos cinco conductores cuyas unidades les decomisaron por usar esa aplicación y que ahora permanece en protesta en las inmediaciones del puente Zacatal.

La gente nos apoya, pues luego de detenernos e informarnos que no teníamos derecho a dar servicio, nos decomisaron los coches y no nos dieron oportunidad de bajar nada.

Ahora debemos viajar el jueves a Campeche, al IET, cuyo director nos pasaría con un juez para pagar la multa de unos 97 mil pesos por usar Indrive, más gastos administrativos y arrastre de grúa, por lo cual la cifra aumentaría a entre 115 mil y 120 mil pesos.

Reveló que representantes de la aplicación le indicaron que la Ley de Movilidad, aprobada el año pasado, los respalda y les da derecho a trabajar.

Relató que para “atraparlo”, al igual que otros compañeros, en determinados puntos una persona pidió servicio y que lo llevaran atrás de Playa Norte, donde los esperaban.

No sabíamos de que la aplicación no estaba permitida, pero el comunicado del IET fue emitido ayer para respaldarse. Ahora nos quedamos sin trabajo y sin vehículo.

También expuso que aparentes taxistas le preguntaron por qué no pagan, pues ellos dan medio millón de pesos al año, “pero si tengo un millón no por eso vas a darlo todo, si no lo vale, no es lo correcto, por eso lo mejor es negociar y llegar a un acuerdo entre la aplicación, Municipio y en este caso el IET”.

Otro conductor que logró salvar su unidad, expresó que el sol para todos, y el usuario es libre de elegir el servicio, porque a final de cuenta es importante tener varias opciones.

Es un proceder contradictorio de las autoridades, pues por un lado dicen que quieren mejorar el servicio, pero no dejan trabajar.

Los taxistas tienen muchas ventajas, por eso a veces niegan el servicio. ¿Por qué al principio nos dejaron trabajar, por qué nos dieron hilo y ahora lo cortan?

Ricardo Martínez, otro chofer cuya unidad fue decomisada ayer, expresó que ahora pagan las consecuencias de querer trabajar y dar buen servicio a la Isla.

Hoy no sabe dónde tienen su vehículo, sólo les entregaron documentos para entregar en Campeche, donde les indicarían el monto de la multa.