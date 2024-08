LA MAGISTRADA LETICIA LIZAMA RESPALDA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL Y REPRUEBA PARO LABORAL

En el Poder Judicial se avecinan cambios muy importantes y nuevas estrategias, y no podemos afirmar que pueda ser una situación negativa, porque los esperamos con mucho entusiasmo, adelantó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, Leticia Lizama Centurión.

La magistrada rechazó que la reforma judicial busque poner jueces y magistrados a modos, pues “la intención es todo lo contrario, porque ahora tendrán que pasar por muchos filtros, calificaciones y experiencia”.

“Ya no es llegar a un evento y proponer lo que uno va hacer, ahora lo que tendremos que hacer las personas que nos interese o no estar dentro del Poder Judicial, es hablar de lo que ya se ha hecho, lo que hemos hecho de manera personal en las instituciones de administración de justicia y otras que tengan una carrera digna y promedios escolares muy relevantes”.

Rechazó que se terminará con la carrera judicial. “Claro que no, porque inicia desde la actuaría y lo que no existía va a existir, además habrá oposición para las magistraturas, cosa que no sucedía, porque había personas con buen currículum pero que no llegaban a esos niveles o al contrario, que no tenían currículum y llegaban a esos niveles”.

La responsabilidad será compartida, porque son los tres poderes los que van a proponer (a los candidatos), habrá un filtro, van a tener requisitos, pero son las personas las que van a votar.

Se dijo en desacuerdo con la suspensión de labores en los Juzgados Federales como medida de protesta, “porque van a detener procesos y la justicia debe ser