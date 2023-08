Integrantes del parlamento juvenil lamentan desinterés y abandono del gobierno de Layda

Con el reclamo de que Campeche ya no es un lugar seguro como lo presume la gobernadora Layda Sansores y que quizá se confundió con la delegación de Álvaro Obregón, así como la falta de infraestructura y servicios en el municipio de Hopelchén, escasez de medicamentos y de tener diputados que solo utilizan la tribuna para pelear, en vez de crear políticas públicas, se llevó a cabo la Instalación del Parlamento de la Juventud Campechana 2023.

El legislador juvenil Carmelita Joseph Nathaniel Ramírez Téllez, criticó la ineficiencia en materia de seguridad en la entidad y resaltó que ya no es un lugar seguro, no por un partido o persona sino porque los ciudadanos no han aprendido a exigirle a los gobernantes.

Por su parte, Galilea Belen Yerves Chi aprovechó la tribuna para denunciar que el municipio de Hopelchén que hay problemáticas que atender como los tramos carreteros en especial Hopelchén-Xpujil, y propuso que se dé importancia a la cultura maya.

Mientras que Carlos Alfonso Garzón Sánchez lamentó que en la entidad se esté pasando una etapa llena de polarización que divide la sociedad campechana y que los diputados deberían crear políticas públicas en pro de las juventudes en lugar de estarse peleándose en las sesiones, los llamó a trabajar de manera colectiva y que si no pueden que renuncien y cedan los lugares para jóvenes que si quieren hacerlo.