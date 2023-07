INE no puede multar a corcholatas por propaganda expuesta: Balmes Pérez

Al aceptar que el Instituto Nacional Electoral no puede sancionar a las ‘corcholatas’ de Morena-PT-PVEM que tienen ‘tapizado’ el Estado con pintas en bardas, lonas y espectaculares, ni por sus asambleas informativas, ya que la ley no define si es una violación a la normatividad, su Vocal Ejecutivo, Fernando Balmes Pérez, afirmó que, lo que sí vigilan es que no se usen recursos públicos, no pidan el voto ni hagan propuestas, lo que sería motivo de infracción y podría dejarlos fuera de la contienda del 2024.