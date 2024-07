GANADEROS MARGINADOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES INEQUITATIVOS

El apoyo del gobierno al campo ha sido dirigido al sector primario, no a los productores de la región. Los programas gubernamentales favorecen al sector más pobre, dejando en desventaja a los empresarios del campo, quienes consideran que el apoyo debería ser equitativo. Santiago Rueda Heredia, productor pecuario y expresidente de la Asociación Ganadera Local, señaló que el año pasado el gobierno estatal ofreció solo dos programas de inseminación, pero en lo que va del año no han ofrecido más beneficios a los productores. Rueda destacó que los productores han trabajado siempre por sus propios medios, no por el apoyo gubernamental.

VER VIDEO