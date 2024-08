EXHIBE MEDINA FARFÁN IGNORANCIA DE ANTONIO JIMÉNEZ

EXISTE EL JUICIO POLÍTICO PARA SANCIONAR A LOS ALCALDES DE CAMPECHE Y CARMEN

Irónico, el diputado local Ricardo Medina Farfán le recordó a su homólogo y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, que para sancionar a funcionarios que desvían recursos, como son los casos de los alcaldes de Carmen y Campeche, “existe el juicio político, que es un juicio de responsabilidad”.

El priísta descartó lo señalado por el morenista, en el sentido de que no hay el procedimiento, ni los antecedentes, para sancionar a un alcalde, como ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), y remarcó que para eso es el juicio político.

“Es un juicio que establece la Constitución contra quienes son servidores públicos, principalmente provenientes de elecciones, del voto popular, que cometen irregularidades, ilícitos o actos contra la ley, que pueden sancionados y contra quienes tiene que iniciar una investigación”.

“Después se hace un señalamiento, una acusación por la cual dentro del Congreso del Estado se determina la responsabilidad y aplica una sanción, la cual puede ser la destitución y la inhabilitación”, explicó.

Y ocurrente sentenció que por eso es importante que haya gente que conozca la ley, preparada y con los asesores debidos, porque la ley siempre establece mecanismos para fijar responsabilidades.

Lo único que no se puede aceptar es que se señale que no se puede sancionar algo ilícito, que una conducta sancionada como violatoria de la ley no amerite ningún tipo de sanción, eso no puede ser posible, sentenció Medina Farfán.

