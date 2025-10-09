¡ESTRENO DE MIEDO! MALA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PROVOCA INCENDIO EN CASA DE LA COLONIA REVOLUCIÓN

San Francisco de Campeche.- En una vivienda ubicada en la Privada de la calle 3 de la colonia Revolución, el estreno del recién instalado aire acondicionado provocó un susto al dueño y familia, debido a que su mala instalación ocasionó un corto circuito que incendió la cablería y originó humo que atrajo la atención de vecinos, quienes avisaron al número de emergencia y bomberos de Protección Civil Municipal llegaron a sofocar el siniestro.

El propietario explicó que horas antes le habían acabado el trabajo de instalación, pero al intentar poner en marcha el equipo comenzó a quemarse hasta iniciar el incendio que consumió la cablería y generó mucho humo.

Los vulcanos, quienes trabajaron de manera coordinada con otros vehículos de emergencia, emplearon cerca de mil 500 litros de agua para sofocar el siniestro, que inició en la segunda planta de la vivienda. No hubo reporte de intoxicados.