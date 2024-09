“ES MI ADVERSARIO Y TIENE RAZÓN, ÉL ES AMIGO DE GARCÍA LUNA, BELTRONES Y CALDERÓN”, RESPONDE AMLO A CIRO GÓMEZ LEYVA

Luego de que el periodista cuestionó a López Obrador: “¿A un amigo se le insulta como me ha insultado usted durante 6 años?, yo nunca lo he insultado. A un amigo no se le persigue como me persiguieron con amenazas de por medio”, el Presidente le respondió en la mañanera de hoy: “Yo no lo he insultado, yo lo único que he hecho es señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía”.

VER VIDEO

adversario, amigo, ciro, amlo,