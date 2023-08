Encarecieron los productos en 48%

Sólo alcanza para comprar la mitad que en 2015

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Las monedas de 20 pesos son las nuevas de 10, debido a la inflación acumulada en los últimos ocho años. Conocida como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, provocó que 20 pesos actuales sólo alcancen para comprar la mitad de productos y servicios que en 2015.

“La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, fue una frase acuñada por el Premio Nobel de Economía de 1976, Milton Friedman.

La inflación es la principal responsable de que el valor del dinero disminuya porque se encarga de subir el precio de los bienes y servicios de manera generalizada y sostenida, lo que trae consigo una reducción del poder de compra de las familias. El artículo 28 de la Constitución establece que el Banco de México (Banxico) tiene como objetivo prioritario “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, es decir una inflación baja.

Sin embargo, el Inegi reporta que la inflación acumulada en ocho años ha sido de 48%.Es decir, los billetes y monedas perdieron 48% de su poder adquisitivo, lo que significa que una moneda de 20 sólo permite comprar hoy el equivalente a 10.40 pesos de julio de 2015.

Para ponerlo en perspectiva, hace ocho años la canasta alimentaria en zonas urbanas costaba 39.64 pesos diarios por persona, pero ahora vale 73.09 pesos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“La pobreza se arraiga en la inflación y en la falta de cooperación voluntaria entre los hombres”, afirmó Friedman.

Faltan monedas para suplir billetes de $20

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Rumbo a que sean retirados de circulación los billetes de 20 pesos en 2025 y se sustituyan por monedas, hay insuficientes piezas del dinero metálico para reemplazar a los azules con la figura de Benito Juárez y al tricolor conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. Existen al menos 18 monedas de 20 pesos en circulación con diferentes diseños y que son igualmente válidas para hacer pagos, aunque la mayoría son conmemorativas.

Sin embargo, la gente casi no las acepta y algunos prefieren guardarlas o coleccionarlas porque creen que al ser conmemorativas sólo tienen un valor histórico y no sirven para pagos cotidianos.

El Banco de México (Banxico) tiene registro de 353 millones de monedas de 20 pesos cambiando de manos entre el público, contra 947 millones de billetes de la misma denominación tanto de la familia F como los nuevos de la familia G que ganó un concurso internacional.

El billete es el quinto de mayor circulación. Le gana el de 500, al ser el preferido, con tres mil 897 millones de piezas, seguido por el de 200, con mil 193 millones de unidades. Los datos más recientes muestran que no se están acuñando tantas monedas de 20 pesos, aunque en julio se reportó la emisión de 204 millones de piezas nuevas. Sin embargo, Banxico sigue emitiendo billetes nuevos de 20; 10 millones de piezas tan sólo el mes pasado.

Banxico impulsa los medios electrónicos de pago, como el Cobro Digital (CoDi), para que los comercios acepten pagos desde el celular; una opción que promociona como fácil, segura y sin comisiones.

Pronto surgirá el peso digital que planea emitir el banco central como alternativa complementaria para el sistema de pagos.

Ello, con el fin de depender menos del efectivo que sigue siendo el rey en México.

Los billetes de 20 pesos son los menos falsificados en comparación al resto de las denominaciones. De las 70 mil 345 piezas apócrifas que detectó Banxico después de un análisis, sólo 156 eran de 20 pesos, según estadísticas del segundo trimestre de 2023, aunque significó un aumento respecto a enero-marzo, cuando encontró 62 unidades.