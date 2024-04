EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR:06 ABRIL 2024 

AMLO MIENTE Y TRAICIONA.

Nuestros policías dieron justa y sensata respuesta a las ruines y perversas palabras de Andrés Manuel López Obrador, que lejos de reconocer su causa legítima y apoyar su petición de destituir a la criminal secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, junto con todo su equipo de ladrones, dio su apoyo a Layda Sansores.

“Siempre lo hemos apoyado señor Presidente… Usted siempre ha dicho que el pueblo pone y el pueblo quita, ¿Por qué ahora nos traiciona así?… Díganos señor Presidente, ¿qué nos tiene que pasar para que ponga atención a lo que está pasando en Campeche? ¿Acaso uno de nosotros tiene que morir?¿Acaso nuestras vidas no tienen valor?”, reclamaron con justa razón los gendarmes.

Sansores no es una gobernadora honesta, menos aún de buenos sentimientos. La cantaleta de la supuesta mano negra de politiqueros no es más que pretexto para encubrir y mantener a la criminal Muñoz Martínez en el cargo. No se equivocan los policías cuando dicen que López Obrador los traiciona, además de que miente. Su respuesta es prueba fehaciente de ambas cosas.

SALGAMOS A MARCHAR.

El sábado 30 de marzo comentaron los Frentes Políticos de Excélsior de la crisis que crece en Campeche por el empecinamiento de la gobernadora de mantener a su criminal amiga como titular de la Policía Estatal. El título “Soberbia” describe a la perfección esa preferencia que tiene por la guanajuatense y el menosprecio que tiene por los campechanos. Leamos.

“Después de la peor semana en Campeche, con varias marchas que exigen la renuncia de la gobernadora Layda Sansores, ella sigue montada en su propia versión, y dice que los policías que protestan en contra de ella, no lo hacen por los abusos que se han cometido en su contra, situación que detonó después de qué los mandaron sin fusil a la guerra. Comenta doña Layda que ‘en el operativo, no hubo policías muertos, ni hospitalizados. De 500, 27 sufrieron golpes y moretones’. Se defiende con el argumento de qué son manipulados por comandantes corruptos. Pero megamarchas matan ego, por muy alto que esté”.

Precisamente por eso es vital la asistencia de los campechanos a la megamarcha que se organiza para el próximo sábado 13 de abril. Demostremos a la soberbia gobernadora Layda Sansores que nuestra voluntad es mucho mayor que su poder político y económico. Enseñémosle cómo se debe querer a Campeche. ¡Fuera Marcela y sus ladrones foráneos!