En las tripas del jaguar: 27 de enero de 2024

MENTIROSOS AMLO Y LAYDA.

Calurosa recibida le dieron los habitantes de Calakmul al presidente Andrés Manuel López Obrador, por no cumplirles con la construcción del acueducto nuevo que les prometió. Parados a lo largo de la carretera, no le dejaron de gritar que siguen sin agua.

Peor aún, los calakmuleños denunciaron que no se les hace un acueducto nuevo, sino que son utilizados los mismos tubos. “Están enterrando las mismas piezas que supuestamente iban a cambiar”, “La obra es un fraude”, “Presidente cumpla su palabra”, se leía en las múltiples pancartas que agitaban mientras gritaban “Queremos agua… Seguimos sin agua”.

¿Recuerda que en su show de esta semana Layda Sansores afirmó que ya estaba listo el acueducto, que sólo faltaba elaborar los ductos para llevar el agua a las colonias, pero que se les llevaba sin costo utilizando pipas? Pues si así fuera, no estaría la gente desesperada pegando de gritos en la carretera. ¿Por qué miente? Por eso mismo no la quieren los campechanos.

NO ACEPTA SU INEPTITUD

Le sobra razón al diputado local Jesús Aguilar Díaz cuando afirma que es ridículo el señalamiento de Layda Sansores cuando culpa al Movimiento Ciudadano de las balaceras y demás problemas criminales que se presentan en el Estado. “Culpa al partido de su ineptitud… desde que asumió el cargo se ha incrementado el índice delictivo”.

Es lo mismo que venimos repitiendo en este espacio desde hace meses, y lo que se percibe ahora es que ya se le salió de control el problema, pues este mes hay más ejecuciones, más balaceras, más atentados, más robos y menos seguridad. Si la gobernadora no lee las noticias o se empeña en desmentir lo que ocurre, eso no oculta los hechos.

Está en el error, y mintiendo no va a solucionar el problema, a menos claro, que no pretenda hacerlo por complicidad con esas células criminales que han robado la tranquilidad a Campeche. ¿Hay compromisos oscuros con esos delincuentes? En lo que respecta a seguridad, estamos peor que antes. Y si Layda no puede solucionar el problema, es porque ella es el problema.