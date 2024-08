EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 AGOSTO 2024 

OTRA REFORMA REPRESIVA.

Por si faltaba una prueba más del autoritarismo con el que se conduce esta cuarta transformación, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el martes una reforma para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, para incluir la defraudación fiscal. La reforma, sin duda, es una herramienta de represión para encarcelar a opositores y críticos.

Imagine usted que cualquier día podría notificarle el SAT que tiene un millonario crédito fiscal pendiente por liquidar, y en lo que averigua al respecto, le dictarían prisión preventiva, con lo cual permanecerá tras las rejas varios años en lo que se celebra su juicio. Podrá ganarlo, pero los años encarcelado no se los regresa nadie. La medida, totalmente autoritaria, no busca más que reprimir a los que consideren enemigos.

No tardará en escuchar que se giran órdenes de aprehensión contra empresarios incómodos a la 4T, como Ricardo Salinas, mientras que paradójicamente se apapacha y protege delincuentes con la estrategia de “abrazos, no balazos”. Ser honesto no es redituable en este Gobierno, plagado de corruptos y sinvergüenzas. ¿Habrá que ponerse un antifaz? Hacia ahí nos están llevando.

PRI, LA LUCHA INTERNA.

Quien sigue expulsando militantes en su intento de apropiarse de su partido es Alito Moreno Cárdenas. Sin esperar notificación del INE o del TEPJF sobre la validez de su modificación de estatutos, se reeligió el pasado domingo en elección similar a la del 2 de junio, pues sin contar votos salió ganador.

Su primera acción tras entronizarse por cuatro años mas fue expulsar al próximo senador Manlio Fabio Beltrones, poniendo también en riesgo la permanencia de su hija Sylvana Beltrones en la bancada del PRI de la Cámara de Diputados que inicia en septiembre. Si de por sí ya estaban raquíticas sus bancadas, con dos menos a bordo serán famélicas e intrascendentes.

El conflicto en el tricolor no tiene fin, pues tras la polémica reelección vino la renuncia de Francisco Labastida y luego el exgobernador de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, instó a Beltrones a “romperle la madre” a Moreno Cárdenas. El pugilato de Alito llegó también al PAN, les advirtió que los necesitan para triunfar en elecciones. ¿Será? Por lo pronto ya se puso a las órdenes de Claudia Sheinbaum. ¡Qué tal!