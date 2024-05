EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 MAYO 2024

DESMIENTE A MEDIAS.

En su pasado Martes de la Rata Asquerosa, en su sección RatinusSansorus, la gobernadora desmintió parte de nuestra columna del pasado 4 de mayo, en que advertimos que el tren ligero que achocarán al malecón capitalino le robaría dos canales de circulación. Que eso no es cierto, no se afectarían las vialidades de ese circuito. Ojalá así sea.

Por cierto, de la citada columna, la señora no desmintió que es una soberbia, autoritaria, arbitraria y servil. No desmintió que no se tienen estudios de suelo, ni de impacto ambiental y de factibilidad. Tampoco negó que la inversión del tren ligero no se recuperará ni a largo plazo, que no será rentable y que sólo obedece el capricho del Presidente más mentiroso y vengativo que ha tenido México en su historia.

Insistimos, dígale adiós a los largos derroteros que disfrutábamos cada Sábado de Bando. Estarán limitados por las vías y estaciones de un tren que achocarán en los camellones y glorietas que engalanan el malecón y desaparecerán para cumplir el capricho de un terco e inútil Presidente, secundado por su anciana, servil, ratera y cínica sirvienta.

NO LA QUIEREN CERCA.

¿Se percató de que en el evento de Claudia Sheinbaum no subieron al templete a la gobernadora? Nadie se quiso parar junto a ese lastre político. ¿Pudo notar que la flanqueaban los candidatos que no levantan, Jamile Moguel y Aníbal Ostoa?

La semana pasada advertimos que comparar que “Jamile es como Layda” había hundido a la candidata de los delincuentes armados. El mismo efecto tuvo con el vetusto e inepto candidato a senador, que como secretario de Gobierno no pasó de ser una maceta en el corredor de Palacio, y hoy va abajo 3 a 1 en las preferencias electorales contra un candidato mocista ausente.

Asociar a los candidatos de Morena con la mandamás ladrona es lo mismo que ligarlos a la corrupción, robo, saqueo, latrocinio, mentira, fraude, decepción y traición que se practica en este Gobierno. No levantan y tienen que recurrir a los delitos electorales, como repartir despensas a cambio de votos en la colonia Jardines el pasado jueves.

Y si hoy cometen delitos electorales, ¿Cuántos y cuáles cometerán como funcionarios? No olvidemos que a todos los candidatos morenistas los puso la mandataria, que todos le deben ese “favor”, y por lo mismo, terminarán siendo igual de serviles, ladrones, traidores y corruptos que ella. Ellos son los que no quieren a Campeche, los que sólo vinieron a amasar fortuna y partir.