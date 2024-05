EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 03 MAYO 2024 

SERVIL PATO DE CULTURA.

Otro que habla y camina como pato, hace cuac y es un lamebotas amante de la felación es Esteban Hijonosa Repollero, que el Martes de la Rata defendió con mentiras el robo de las Afores en la reforma de López Obrador, y que aprobó Morena en el Senado esta semana. Veamos:

“El sistema de pensiones ha estado reformándose desde 2019 de una manera contundente pero sutil, por ejemplo… la disminución de semanas cotizadas mínimas para acceder a una pensión… paso de 1,250 a mil…” Sí, pero ¿con qué porcentaje? Eso depende de la edad, por lo que miente el sutil y contundente felador de Cultura.

“No se están robando sus Afores… pasan de los bancos al Banco de México para formar este Fondo de Pensiones para el Bienestar…” y si forman ese fondo con el dinero de las Afores de otros, ¿no se están robando el dinero? ¿O le pidieron permiso a los dueños? Otra vez miente el pato funcionario.

“El fondo de pensiones va a permitir que… ningún trabajador o trabajadora que haya trabajado sus semanas cotizadas va a pensionarse con menos del promedio de lo que ganan los trabajadores que aportan al Issste, son 16 mil pesos…”. ¿Y con qué dinero van a pagar esas pensiones? Con el dinero de las Afores que aún no reclaman los dueños. Entonces, ¿es o no robo?

Sutil y contundente la carencia de dignidad, integridad y valores de quien por un salario en el Gobierno hace este ridículo. Es obvio que no le da vergüenza. No tiene.

MÁS MENTIRAS DE LAYDA.

Si necesitábamos otra confirmación de que López Obrador está viendo cómo robarse el dinero de los Afores, hay que repasar con calma las declaraciones de Layda Sansores, que en su afán de ayudar al Presidente terminó de enlodarlo. Leamos lo que dice a los 55 minutos de su show:

“Tratando de que los trabajadores puedan jubilarse… con el 100% de su salario, que actualmente con esto de las Afores es un negociazo de los bancos, pues con el 30% se estaban jubilando… cobran unas comisiones altísimas…”. Habrá que preguntar a la burra maestra de la normal, ¿de dónde sacó eso del 30%? ¿Por qué miente? Las comisiones del banco oscilaban entre el 2 y el 1%.

“Si el Afore no lo reclamó el trabajador, el banco se queda con todo ese dinero. Entonces es lo que ya no se quiere. Que ese mismo dinero sirva para repartirlo entre otros compañeros para irles aumentando la pensión…” Otra vez miente. Si el banco se hubiera quedado con ese dinero, no lo estarían agarrando para el Fondo de Pensiones del Bienestar. Y si como dice, van a repartir el dinero que no es de ellos, ¿no se lo están robando?

Prometieron devolver al pueblo lo robado, y terminaron robándose lo ahorrado. Layda Sansores ha sido cínica, mentirosa, sinvergüenza, mentecata, corrupta, ladrona y servil. Otra razón más para no votar por Morena este 2 de junio.