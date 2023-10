El ex jefe de Departamento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche Cristián “N” y/o C.P.N., y el ex secretario Técnico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Jimmy “N”, fueron detenidos este jueves mediante orden de aprehensión ante supuesto desvío de más de dos millones de pesos durante la administración del ex edil suplente de Campeche, Paul Arce Ontiveros.

