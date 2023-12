Denuncian a Fiscalía y a DIF por omisos

De nueva cuenta la Fiscalía General del Estado de Campeche y la administración del Sistema DIF Carmen 2018-2021 fueron denunciados por omisión y tortuguismo en las investigaciones ahora del segundo caso de abuso sexual al interior de la Casa Hogar San Pedro Pescador y es que los padres adoptivos de otra menor se dicen desesperados que la autoridad no judicializa el caso.

Afirmó lo anterior, Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Campeche.

Cuestionada sobre el hecho, si, ex funcionarios municipales, como la ex procuradora Gabriela López Sánchez, la ex presidenta del DIF, Viridiana Suárez Rosas, así como los directamente señalados por las menores de haber sido informados de lo que sucedía al interior de San Pedro Pescador, como la ex presidenta del patronato, Karla Patricia Juárez Lara y la directora Martha Osorio, serán llamados a comparecer por este segundo caso, Rodríguez Mejía, mencionó que existe la posibilidad.

Explicó que, este ha sido un año muy activo en materia de denuncias. Actualmente se contabilizan más de 166 casos relacionados con diversos asuntos que están en trámites, de estos 75 fueron denunciados por habitantes del municipio de Carmen.