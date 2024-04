Corrupción millonaria entre Layda y Marcela

Adjudicaron de manera directa a una empresa de reciente creación y que no registraba una sola obra hecha, una millonaria construcción destinada a la Seguridad Pública del Estado. El austriaco Bernhard Rehn, Encargado de Despacho de la Seduopi, y la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, fueron los encargados de asignar el nuevo C-5 de Campeche a la Constructora Silto, S.A. de C.V., sin licitación de por medio.

EMPRESA ‘DE PAQUETE’

Según la escritura pública 19,033, pasada ante el licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramírez, titular de la correduría pública 60 de la CDMX, Constructora Silto fue legalmente constituida el 24 de febrero de 2022. Hasta el 15 de diciembre de 2023, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no registraba un solo contrato suyo. Sin embargo, esto no impidió que, ese día, los allegados de Layda Sansores le asignaran por adjudicación directa –es decir, sin licitación pública– el contrato SEDUMOP-DGAGOP-ADO-009-2023 por un monto de 76 millones 920 mil 350 pesos. Este contrato para la “Construcción, Ampliación y Mejora del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C-5 de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche (Primera etapa)” tenía un plazo de ejecución de 108 días naturales, con inicio el mismo día del contrato (15 de diciembre de 2023), por lo que la obra debía estar lista y entregarse el 31 de marzo de 2024, algo que Constructora Silto no cumplió.

Como cruel ironía o burla para los campechanos, en la adjudicación directa de este contrato con recursos del Presupuesto de Egresos del Estado 2023, el gobierno de Layda Sansores reportó a la PNT que Silto “tiene experiencia en obras similares”, cuando esta constructora, a la fecha, solo reporta un contrato, el que su gobierno le asignó.

DUDOSO DOMICILIO

Lo único que se sabe de Silto es que su administrador único es Alejandro Vilchis Flores, quien firmó el contrato para el nuevo C-5 junto con Bernhard Rehn y Marcela Muñoz. Cabe destacar que en dicho contrato, se asienta que Silto tiene como domicilio la calle Porvenir, número 140, Edificio 3C, departamento 303, de la colonia Las Arboledas, en la alcaldía de Tláhuac, CDMX, una unidad habitacional de interés social donde a simple vista no se observa algún señalamiento de su razón social.

Este podría ser uno de los negocios que podrían explicar el porqué Layda Sansores y su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, están muy unidas ante el embate ciudadano detonado por la agresión a los policías estatales en el penal de Kobén.

