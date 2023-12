Continúa Campeche en cuarto lugar por dengue

EN SIETE DÍAS 48 NUEVOS CASOS

En siete días fueron diagnosticados 48 nuevos casos de dengue en Campeche, que aún se mantiene como el cuarto Estado con alta tasa de incidencia de pacientes confirmados con 168.12 por cada 100 mil habitantes y un acumulado de mil 764 diagnosticados hasta la semana 48, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) Federal.

La Dirección General de Epidemiología (DGE) informó que de enero a la semana 48, con corte al 4 de diciembre del 2023, en Campeche se han confirmado 744 casos de dengue no grave, 944 casos con signos de alarma y 76 casos de dengue grave.

Todavía en la entidad circula en mayor número el dengue de serotipo 3 con 551 casos, seguido del serotipo 2 con cinco casos y el serotipo 1 con cuatro casos.

Yucatán es el Estado que presenta la incidencia más alta de casos confirmados hasta la semana 48, con 433.55 casos por cada 100 mil habitantes, en segundo sitio destaca Quintana Roo con 249.97 casos, Morelos en tercer sitio con 190.42 casos y Campeche en cuarto lugar con 168.12 casos.

De enero a la semana 48 del 2022 habían detectado 556 casos sospechosos, y en igual periodo del 2023 se duplicó a 10 mil 076.

A nivel nacional la mayoría de las personas con la enfermedad trasmitida por el mosco Aedes Aegypti cuenta con entre 10 y 14 años de edad, 15 y 19, 20 y 24 años, 25 y 29 años y 5 y 9 años. Muy pocos casos positivos tienen menos de un año de edad.

En Campeche, hasta la semana 48, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica confirmó nueve defunciones. En este ámbito la SSA Federal aclaró que los fallecimientos se dan a conocer conforme se llevan a cabo las sesiones de dicho Comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia.

Es de mencionar que Campeche y Hecelchakán aún son los Municipios considerados como zona de epidemia con más casos positivos.

En la entidad campechana se confirmaron 968 casos, 518 no graves y 450 con signos de alarma y de gravedad; ya en Hecelchakán han sido 150, 51 no graves y 99 con signos de alarma y graves.

En Calkiní 120 casos, de los cuales 19 fueron no graves y 101 con signos de alarma y graves; en Escárcega, 118 casos, 23 no graves y 95 con signos de alarma y de gravedad; y en el resto de los Municipios se han atendido 408 casos, de éstos 133 no graves y 275 con signos de alarma y graves.

Cabe indicar que en la semana 47 del presente en la entidad había un acumulado de mil 716 casos de dengue, y a la semana 48 pasó a mil 764, por lo que se diagnosticaron 48 nuevos casos.