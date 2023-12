Confirman primer caso de Pirola, subvariante de omicrón: SSA

El virus se caracteriza por tener mayor transmisibilidad, aunque no hay alerta entre la población.

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tras confirmar que ya se detectó el primer caso de “Pirola” en la CdMx, Oliva López Arellano, señaló que se trata de “una subvariante más” de Omicrón, que se caracteriza por tener mayor transmisibilidad, por lo que se prevé que en las próximas semanas sea la dominante, aunque esto no significa que deba haber alerta entre la población.



La secretaria precisó que como se ha visto con otras subvariantes dominantes, comienzan en Europa y, posteriormente llega a Estados Unidos, por lo que van sustituyendo a las otras subvariantes del virus que causan el Covid-19.

El cuadro clínico que se produce es hasta ahora, muy semejante a los anteriores, es decir, no grave. Lo que sí se identifica es que parece que es un poco más transmisible y que tiene más capacidad como de sortear la posibilidad de nuestra respuesta inmunitaria, dijo.

Cuestionada acerca de si esto amerita una alerta para la población de la CdMx, López Arellano enfatizó que no es el caso.

No obstante, dijo: “lo que sí estamos insistiendo mucho es que, como estamos en la temporada invernal, las personas ya saben cómo cuidarse, que el autocuidado es fundamental y el cuidado de los otros con las medidas preventivas y de protección que ya conocemos, como vacunarnos”.