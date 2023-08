Con inicio de clases, aumentan credenciales falsas: transportista

Con el inicio del ciclo escolar 2023-2024 incrementó en alrededor del 40 por ciento el pasaje en el transporte Urbano, afirmó Roger Calderón Pacheco, de la empresa “José María Morelos y Pavón”.

Reconoció que la semana anterior hubo quejas de que no respetaban la credencial de estudiantes, pero explicó que es porque el calendario escolar inició oficialmente el 28 de agosto; y las autoridades no gestionaron que también haya descuentos durante los cursos propedéuticos. Recordó que el descuento a estudiantes y adultos mayores, es por iniciativa de los mismos empresarios para apoyar a las familias y no por indicaciones del gobierno estatal, ya que no reciben ningún tipo de subsidio para ello.