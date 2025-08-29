viernes, agosto 29, 2025
CON BAJA DEMANDA INICIA VENTA DE ADORNOS PATRIOS; HAY BANDERAS CON COSTO DE 10 A 400 PESOS

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche .- Banderas, rehiletes, muñecos, blusas, vestidos y pulseras, son algunos de los productos que las personas podrán adquirir para adornar sus casas, oficinas o autos en este mes patrio, que tuvo un inicio con bajas ventas.


Los precios varían desde los 10 pesos hasta los 400 pesos en cuanto a las banderas. Dependiendo del tamaño y producto al que estén interesados, mismos que podrán conseguir afuera de los supermercados desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.


Daniel Aguilar comentó que por ser inicio la venta está baja, pero en los próximos días mejorará. “Por ahora son adornos para coches, casas y oficinas los que se están llevando”, reveló.


Dijo que estarán ahí hasta el 16 de septiembre, por lo tanto, tendrán días suficientes para que la gente compre los adornos de su preferencia.

