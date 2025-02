CIUDADANOS DESCONFÍAN DEL REGISTRO PARA USAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE KO’OX: FERNÁNDEZ MONTUFAR

La diputada de Movimiento Ciudadano (Moci), Mónica Fernández Montufar, advirtió que ciudadanos han expresado desconfianza en el proceso de registro para el nuevo sistema de transporte Ko’ox, pues consideran excesiva la cantidad de datos que se les solicita. “Lo que me han comentado en la calle es que les ha parecido sumamente raro que les hagan un cuestionario tan exhaustivo para darles una credencial. Muchos no saben para qué piden tantos datos y han decidido mejor no utilizar la tarjeta ni el transporte”, señaló

Asimismo, indicó que hay inconformidad porque algunas personas perderán sus rutas directas, lo que incrementará los costos de traslado al no poder transbordar sin pagar extra. También destacó que el rediseño de rutas debe analizarse a fondo, ya que habitantes de zonas como Ex Hacienda Kalá o Sinaí podrían enfrentar mayores gastos y tiempos de traslado. “Quiero pensar que por eso aplazaron la fecha para funcionar, porque hay personas que dependen de estas rutas y es importante considerar su impacto”, concluyó.