CIFRA NEGRA DE DELITOS EN CAMPECHE ALCANZA EL 89.9% DURANTE 2023: INEGI REVELA LOS DATOS QUE LAYDA NO MUESTRA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de su coordinador estatal en Campeche, David Rafael Espadas Cobá, reveló cifras alarmantes sobre la inseguridad en el estado. Durante el 2023, el 26.7% de los hogares en Campeche sufrió al menos un delito, lo que equivale a 75,540 hogares de un total estimado de 283,423. Este porcentaje supera las cifras registradas en años anteriores, que fluctuaron entre el 19.8% y el 25.6% desde 2018.

Entre los delitos más comunes destacan el robo total o parcial de vehículo, robo a casa habitación, asaltos en la calle o transporte público, y fraudes. También se reportaron delitos graves como extorsiones, lesiones, delitos sexuales y secuestros.

Espadas Cobá subrayó que la llamada “cifra negra” de delitos, es decir, aquellos que no se denuncian o no se investigan, alcanzó un preocupante 89.9% en 2023. Este porcentaje es mayor al registrado en 2022 (87.7%) y cercano al de 2021 (90.8%). Entre las razones más comunes para no denunciar, los ciudadanos señalaron la pérdida de tiempo (41%) y la desconfianza en las autoridades (11.3%), así como trámites engorrosos y actitudes hostiles por parte de las mismas.

Además, el costo económico del delito también es considerable. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el impacto económico de la inseguridad en los hogares campechanos alcanzó los 1.8 mil millones de pesos en 2023, lo que representa un promedio de 6,079 pesos por persona afectada.

Las cifras expuestas evidencian que la gobernadora Layda Sansores y Marcela Muñoz carecen de estrategias de prevención del delito, además de que los ciudadanos no confían en las autoridades para denunciar los delitos, señalando porque lo consideran como una pérdida de tiempo, trámites complicados y desconfianza en las instituciones.

