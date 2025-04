CARMEN EN ALERTA MÁXIMA POR RESURGIMIENTO DEL GUSANO BARRENADOR: JOSÉ CANO

José Abraham Cano Orlaineta, presidente de la Asociación Ganadera de Ciudad del Carmen, llamó a mantenerse en alerta máxima ante el resurgimiento del gusano barrenador en el sur del país, pues aunque aún no se reportan casos en Carmen y no ha sido decretada la cuarentena, hay riesgo y la única forma de controlarlo es mediante la dispersión de moscas estériles, lo que el Gobierno Federal no ha implementado.

El dirigente ganadero criticó la lenta reacción de las autoridades ante esta plaga que amenaza al sector ganadero de la región, y advirtió que si no actúan se podría extenderse por todo México, y recordó que en 1999 fue erradicada tras años de trabajo, y hoy urge esfuerzo similar.

Cano Orlaineta también señaló los altos costos que representan para los productores adquirir medicamentos caros y contratar más personal para revisar a los animales a diario, además de las pérdidas por retrasos en el transporte ganadero.

Urgió al Gobierno a garantizar el suministro de ivermectina y otros tratamientos, ante el riesgo de escasez si el brote se intensifica. “La situación, dijo, es crítica y no solo afecta al sector productivo, sino también a la fauna silvestre y la economía local”, expresó.