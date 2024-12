CAMPECHANOS REPROCHAN MAL GOBIERNO DE LAYDA

“Pan y circo, traidora. Quieres la atención del pueblo campechano, pero no olvides que la 4T y Morena son un movimiento a nivel nacional”, expresaron ciudadanos en redes sociales, criticando duramente a la gobernadora Layda Sansores. También señalaron que “ella está haciendo posadas para tener ‘contenta’ a la gente y distraer”, en referencia a los eventos recientes organizados por su administración, percibidos como intentos de desviar la atención de los problemas reales.

El descontento también se ha intensificado debido a su ausencia en la marcha pacífica para exigir el pago a Pemex, su indiferencia ante la creciente inseguridad y, sobre todo, por llamar “pinche islita” al Municipio de Carmen. Estas acciones han provocado una lluvia de críticas y exigencias de revocación de mandato.

Los cuestionamientos incluyen además la intención de incorporar a figuras cercanas a su círculo personal en el gabinete estatal, lo que ha causado molestia incluso dentro de su propio movimiento. Ciudadanos enfatizan que el proyecto político no debe ser utilizado para intereses particulares, destacando que pertenece al pueblo.

La mandataria enfrenta serias acusaciones de haber traicionado los principios de no robar, no mentir y no traicionar, promovidos durante su campaña. Su credibilidad, tanto a nivel estatal como nacional, se encuentra gravemente afectada, y el descontento generalizado refleja un panorama complejo para su gobierno.