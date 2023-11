Aumenta diabetes en el Camino Real y Chenes

Varones alcanzan el primer lugar por su forma de vida

La alta incidencia de la Diabetes Mellitus en los Municipios de Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, ha alertado a los médicos, quienes señalaron que los varones son quienes más la padecen.

EN HECELCHAKÁN, consultorios particulares, así como de las farmacias en la cabecera municipal, indican aumento en las enfermedades crónicas-degenerativas, dentro de las cuales la diabetes ocupa el primer lugar.

De 10 pacientes que atendemos, 5 son diabéticos, y los demás padecen diferentes enfermedades, los cuales oscilan en el rango de 35 a 50 años, señaló el doctor Arturo Hernández Cab.

En la mayoría de los diabéticos, el nivel de azúcar alcanza los 450, lo cual es peligroso, debido a la mala alimentación de los últimos años, añadió.

Según los doctores, Marcos Vela Canul y Fabiola Martínez Ortiz, afecta más a varones, y dentro de los problemas que presentan es la reducción de la visión, tienen que consumir alimentos bajos en azúcares, y sobre todo evitar los refrescos, cervezas o cigarros, lo que la mayoría no hace, y por ello se descontrolan, aunado a que deben estar bajo tratamiento con insulina y pastillas de Metformina.

Al menos en la cabecera municipal, la diabetes y la hipertensión arterial son las enfermedades que aquejan a la población, y los médicos señalan que la mayoría no lleva a cabo su tratamiento y alimentación, y es por ello que las muertes se dan por paros cardiacos

EN HOPELCHÉN, en la cabecera municipal se podría decir que la Diabetes Mellitus afecta más a hombres con edad promedio de 48 años, y de cada 10 personas que acuden al día a consulta, cuatro la padecen, señaló el doctor Moisés Aguirre.

Entrevistado en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebró el pasado 14 de noviembre, el profesional de la medicina expresó que, aunque esa enfermedad no tiene una tendencia en cuanto el sexo, son los hombres quienes más la padecen.

Mencionó que lo anterior debido a las actividades laborales, el estilo de vida y por genética, y también porque ellos no priorizan su ingesta, sobre todo por el trabajo, porque salen muy temprano de sus casas, y tienen en su mayoría malos hábitos de vida y de alimentación.

Entre las principales causas de la diabetes dijo que podría ser la genética, por algún familiar de primer grado, y también la escasa actividad física.

Aguirre mencionó que las consecuencias de la diabetes limitan a las personas, causa pérdida de peso, provoca hipertensión arterial y del corazón, causa igual pérdida de la vista y de la memoria, inclusive da lugar al pie diabético, entre otras causas.

Por último, recomendó a la ciudadanía a prevenir esa enfermedad cuidando su salud, y no consumir alimentos con mucha grasa o azúcar, realiza actividades físicas, que son formas de prevención.

EN TENABO, la diabetes es un padecimiento o enfermedad que se adquiere de un desorden alimenticio debido a los malos hábitos alimenticios, ricos en grasas y azúcares, y hay congénitos, y lo pueden padecer el hombre o la mujer, y lo lamentable que en el Municipio va en aumento, señaló Luis López Velázquez médico cirujano.

Explicó que en Tenabo, a este padecimiento se le suma la herencia, y es la segunda causa de muertes en el Municipio.