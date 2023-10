Argáez Uribe comparece ante fiscalía anticorrupción

El ex secretario de Seguridad Pública y de Gobierno de la administración estatal pasada, Jorge del Jesús Argáez Uribe, compareció ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción del Estado de Campeche ante las investigaciones por supuestos actos de corrupción en la edificación de Ciudad Administrativa.

Hasta el momento no hay información oficial en torno a la comparecencia del ex funcionario estatal, solamente que forma parte de la integración de una carpeta de investigación.

Hasta el momento, en la Fiscalía Anticorrupción no se ha brindado información sobre la comparecencia de Argáez Uribe, ni si fue en calidad de aportador de datos y/o de implicado.

Tampoco si su testimonio forma parte de la misma carpeta judicial, por la que los tres ex funcionarios estatales de la administración estatal pasada fueron sujetos a investigación, aunque en libertad por supuestos actos de corrupción en la adquisición de cancelería de vidrio y aluminio de la “Ciudad Administrativa” por un monto de 36 millones de pesos..

No se descartó que más ex funcionarios, entre ellos el ex mandatario y hoy embajador de República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, también sean citados a comparecer.